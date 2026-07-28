盤中速報 - 電機機械類股表現疲軟，跌幅2.5%，總成交額90.97億
鉅亨網新聞中心
台股今日電機機械類股表現疲軟，28日09:04相關指數下跌2.5%，總成交額90.97億元，大盤占比1.23%。
該產業上漲家數23、下跌家數20、平盤家數6。領跌個股力山(1515-TW)28日09:04股價下跌1.35元，報31.1元，跌幅4.16%。
電機機械近5日上漲3.48%，集中市場加權指數上漲2.79%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電機機械
|集中市場加權指數
|近一週
|+3.48%
|+2.79%
|近一月
|-4.17%
|-2.1%
|近三月
|-1.35%
|+10.14%
|近六月
|+4.64%
|+35.02%
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