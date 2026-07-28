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盤中速報 - 電機機械類股表現疲軟，跌幅2.5%，總成交額90.97億

鉅亨網新聞中心

台股今日電機機械類股表現疲軟，28日09:04相關指數下跌2.5%，總成交額90.97億元，大盤占比1.23%。

該產業上漲家數23、下跌家數20、平盤家數6。領跌個股力山(1515-TW)28日09:04股價下跌1.35元，報31.1元，跌幅4.16%。

電機機械近5日上漲3.48%，集中市場加權指數上漲2.79%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電機機械 集中市場加權指數
近一週 +3.48% +2.79%
近一月 -4.17% -2.1%
近三月 -1.35% +10.14%
近六月 +4.64% +35.02%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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