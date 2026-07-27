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偉全(1465-TW)下週(8月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
以今日(7月27日)收盤價12.85元計算，預估參考價為12.55元，息值合計為0.3元，股息殖利率2.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
偉全(1465-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為長纖梭織布之織造、聚酯加工絲之生產及梭織布、針織布之買賣。各種伸縮合成纖維絲之製造加工及買賣。前各項有關業務進出口貿易業務及附帶事業之經營投資。近5日股價下跌0.39%，集中市場加權指數上漲2.3%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/03
|12.85
|0.3
|2.33%
|0.0
|2025/08/21
|13.5
|0.6
|4.44%
|0.0
|2024/09/10
|15.35
|0.5
|3.26%
|0.0
|2023/07/26
|14.5
|0.85
|5.86%
|0.0
|2022/07/19
|12.55
|0.3
|2.39%
|0.0
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