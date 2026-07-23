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盤中速報 - 天二科技(6834)急拉3.48%報104.0元，成交1,032張

鉅亨網新聞中心

天二科技(6834-TW)近5分K漲速3.48%，23日09:28報104.0元，成交1,032張，今日漲幅為3.48％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

天二科技(6834-TW)近5日股價下跌9.46% ，所屬產業為電子零組件業，相關零組件業 下跌 4.03%。集中市場加權指數 下跌 1.77%， 短期股價無明顯表現 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+273 張
  • 外資買賣超：+140 張
  • 投信買賣超：+126 張
  • 自營商買賣超：+7 張
  • 融資增減：-1,027 張
  • 融券增減：-11 張


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