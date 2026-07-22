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鉅亨速報 - Factset 最新調查：中砂(1560-TW)EPS預估上修至13.73元，預估目標價為805元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對中砂(1560-TW)做出2026年EPS預估：中位數由13.63元上修至13.73元，其中最高估值15.71元，最低估值11.97元，預估目標價為805元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值15.71(15.71)25.3826.82
最低值11.97(11.97)13.9122.46
平均值13.68(13.55)18.9224.05
中位數13.73(13.63)18.723.46

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值10,667,00013,286,17015,191,840
最低值9,779,00011,600,00013,591,000
平均值10,289,73012,492,30014,512,960
中位數10,313,50012,523,00014,634,500

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS1,360,2201,035,003852,1221,247,391
營業收入
(單位：新台幣千元)		8,149,4757,019,4936,380,9046,907,619

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1560/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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