鉅亨速報 - Factset 最新調查：中砂(1560-TW)EPS預估上修至13.73元，預估目標價為805元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對中砂(1560-TW)做出2026年EPS預估：中位數由13.63元上修至13.73元，其中最高估值15.71元，最低估值11.97元，預估目標價為805元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|15.71(15.71)
|25.38
|26.82
|最低值
|11.97(11.97)
|13.91
|22.46
|平均值
|13.68(13.55)
|18.92
|24.05
|中位數
|13.73(13.63)
|18.7
|23.46
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10,667,000
|13,286,170
|15,191,840
|最低值
|9,779,000
|11,600,000
|13,591,000
|平均值
|10,289,730
|12,492,300
|14,512,960
|中位數
|10,313,500
|12,523,000
|14,634,500
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|1,360,220
|1,035,003
|852,122
|1,247,391
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|8,149,475
|7,019,493
|6,380,904
|6,907,619
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1560/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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