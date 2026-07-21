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盤中速報 - 費城半導體大漲4.81%，報12308.75點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間21日09:30，費城半導體上漲564.9點（或4.81%），暫報12308.75點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-4.89%
  • 近 1 月：-18.11%
  • 近 3 月：+22.34%
  • 近 6 月：+50.67%
  • 今年以來：+65.8%

焦點個股


費城半導體成分股以泰瑞達(TER-US)領漲。泰瑞達(TER-US)上漲9%；連貫(COHR-US)上漲7.74%；美光科技(MU-US)上漲7.63%；英特爾(INTC-US)上漲6.84%；應用材料(AMAT-US)上漲6.81%。


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費城半導體12214.354.01%
泰瑞達363.345+8.86%
連貫303.76+6.43%
美光科技937.495+8.32%
英特爾102.815+5.93%
應用材料561.64+6.84%

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