盤中速報 - 費城半導體大漲4.81%，報12308.75點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間21日09:30，費城半導體上漲564.9點（或4.81%），暫報12308.75點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.89%
- 近 1 月：-18.11%
- 近 3 月：+22.34%
- 近 6 月：+50.67%
- 今年以來：+65.8%
焦點個股
費城半導體成分股以泰瑞達(TER-US)領漲。泰瑞達(TER-US)上漲9%；連貫(COHR-US)上漲7.74%；美光科技(MU-US)上漲7.63%；英特爾(INTC-US)上漲6.84%；應用材料(AMAT-US)上漲6.81%。
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