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盤中速報 - 印能科技(7734)急拉4.2%報2915.0元，成交215張

鉅亨網新聞中心

印能科技(7734-TW)近5分K漲速4.2%，20日11:59報2915.0元，成交215張，今日漲幅為2.28％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

印能科技(7734-TW)近5日股價上漲0.53% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 下跌 11.33%。櫃買市場加權指數 下跌 10.95%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+301 張
  • 外資買賣超：+105 張
  • 投信買賣超：+176 張
  • 自營商買賣超：+20 張
  • 融資增減：+73 張
  • 融券增減：-9 張


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集中市場加權指數42449.7-0.52%
印能科技2835-0.53%

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