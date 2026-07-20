盤中速報 - 印能科技(7734)急拉4.2%報2915.0元，成交215張
鉅亨網新聞中心
印能科技(7734-TW)近5分K漲速4.2%，20日11:59報2915.0元，成交215張，今日漲幅為2.28％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
印能科技(7734-TW)近5日股價上漲0.53% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 下跌 11.33%。櫃買市場加權指數 下跌 10.95%， 股價漲幅表現優於大盤 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+301 張
- 外資買賣超：+105 張
- 投信買賣超：+176 張
- 自營商買賣超：+20 張
- 融資增減：+73 張
- 融券增減：-9 張
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