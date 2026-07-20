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盤中速報 - 化學工業類股表現疲軟，跌幅3.55%，總成交額17.61億

鉅亨網新聞中心

台股今日化學工業類股表現疲軟，20日09:34相關指數下跌3.55%，總成交額17.61億元，大盤占比0.54%。

該產業上漲家數8、下跌家數20、平盤家數0。領跌個股雙鍵(4764-TW)20日09:33股價下跌29元，報267.0元，跌幅9.8%。

化學工業近5日下跌5.41%，集中市場加權指數下跌5.92%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 化學工業 集中市場加權指數
近一週 -5.41% -5.92%
近一月 -5.6% -8.17%
近三月 +3.01% +15.94%
近六月 +12.33% +34.87%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數42389.97-0.66%
雙鍵271.5-8.28%

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