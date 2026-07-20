盤中速報 - 化學工業類股表現疲軟，跌幅3.55%，總成交額17.61億
鉅亨網新聞中心
台股今日化學工業類股表現疲軟，20日09:34相關指數下跌3.55%，總成交額17.61億元，大盤占比0.54%。
該產業上漲家數8、下跌家數20、平盤家數0。領跌個股雙鍵(4764-TW)20日09:33股價下跌29元，報267.0元，跌幅9.8%。
化學工業近5日下跌5.41%，集中市場加權指數下跌5.92%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|化學工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-5.41%
|-5.92%
|近一月
|-5.6%
|-8.17%
|近三月
|+3.01%
|+15.94%
|近六月
|+12.33%
|+34.87%
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