盤中速報 - 電機機械股價指數類股表現疲軟，跌幅3.34%，總成交額3.47億
鉅亨網新聞中心
台股今日電機機械類股表現疲軟，20日09:34相關指數下跌3.34%，總成交額3.47億元，大盤占比0.55%。
該產業上漲家數2、下跌家數33、平盤家數8。領跌個股鈦昇(8027-TW)20日09:22股價下跌21.5元，報194.0元，跌幅9.98%。
電機機械股價指數近5日下跌6.64%，櫃買市場加權指數下跌10.95%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|電機機械股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-6.64%
|-10.95%
|近一月
|-9.6%
|-15.35%
|近三月
|+1.4%
|+1.64%
|近六月
|-1.09%
|+28.24%
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