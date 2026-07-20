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盤中速報 - 電機機械股價指數類股表現疲軟，跌幅3.34%，總成交額3.47億

鉅亨網新聞中心

台股今日電機機械類股表現疲軟，20日09:34相關指數下跌3.34%，總成交額3.47億元，大盤占比0.55%。

該產業上漲家數2、下跌家數33、平盤家數8。領跌個股鈦昇(8027-TW)20日09:22股價下跌21.5元，報194.0元，跌幅9.98%。

電機機械股價指數近5日下跌6.64%，櫃買市場加權指數下跌10.95%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 電機機械股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 -6.64% -10.95%
近一月 -9.6% -15.35%
近三月 +1.4% +1.64%
近六月 -1.09% +28.24%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數42338.58-0.78%
鈦昇194-9.98%

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