鉅亨網新聞中心 2026-07-19 10:15

24小時漲幅：NFPrompt Token(NFP)24小時漲幅66.2%；BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%。

24小時跌幅：TLM(TLM)24小時跌幅17.7%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；Phala.Network(PHA)24小時跌幅14.2%。

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近一週漲幅：TLM(TLM)近一週漲幅27.4%；DEXE(DEXE)近一週漲幅24.2%；Bonk(BONK)近一週漲幅23%。