盤中速報 - 造紙工業類股表現疲軟，跌幅2.05%，總成交額1.33億
鉅亨網新聞中心
台股今日造紙工業類股表現疲軟，17日12:49相關指數下跌2.05%，總成交額1.33億元，大盤占比0.01%。
該產業上漲家數0、下跌家數7、平盤家數0。領跌個股寶隆(1906-TW)17日12:41股價下跌0.45元，報10.7元，跌幅4.04%。
造紙工業近5日下跌1.17%，集中市場加權指數上漲0.6%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|造紙工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-1.17%
|+0.6%
|近一月
|+2.29%
|-0.4%
|近三月
|+7.1%
|+22.87%
|近六月
|+9.87%
|+45.26%
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