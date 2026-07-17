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盤中速報 - 造紙工業類股表現疲軟，跌幅2.05%，總成交額1.33億

鉅亨網新聞中心

台股今日造紙工業類股表現疲軟，17日12:49相關指數下跌2.05%，總成交額1.33億元，大盤占比0.01%。

該產業上漲家數0、下跌家數7、平盤家數0。領跌個股寶隆(1906-TW)17日12:41股價下跌0.45元，報10.7元，跌幅4.04%。

造紙工業近5日下跌1.17%，集中市場加權指數上漲0.6%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 造紙工業 集中市場加權指數
近一週 -1.17% +0.6%
近一月 +2.29% -0.4%
近三月 +7.1% +22.87%
近六月 +9.87% +45.26%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數42864.74-6.05%
寶隆10.95-1.79%

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