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德勝(8048-TW)下週(7月23日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2元，股票股利0.3元，合計股利2.3元。
以今日(7月16日)收盤價59.10元計算，預估參考價為55.44元，權息值合計為3.66元，股息殖利率3.38%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
德勝(8048-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為光纖網路局端、用戶端設備及網管交換器之研發製造及買賣。室外無線網路之研發製造及買賣。近5日股價上漲0.5%，櫃買市場加權指數下跌1.18%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|59.10
|2.0
|3.38%
|0.3
|2025/07/01
|40.6
|2.2
|5.42%
|0.0
|2024/08/16
|64.1
|3.0
|4.68%
|0.3
|2023/07/06
|81.2
|2.2
|2.71%
|0.3
|2022/07/05
|32.7
|2.2
|6.73%
|0.0
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