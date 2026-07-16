盤後速報 - LINEPAY(7722)下週(7月23日)除權0.5元，預估參考價298.57元
鉅亨網新聞中心
LINEPAY(7722-TW)下週(7月23日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.5元。
以今日(7月16日)收盤價313.50元計算，預估參考價為298.57元，權值合計為14.93元。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
LINEPAY(7722-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為第三方支付業務。近5日股價下跌7.68%，集中市場加權指數下跌0.22%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|313.50
|0.0
|0.0%
|0.5
|2026/06/15
|333.5
|1.5
|0.45%
|0.0
|2025/09/04
|589.0
|1.5
|0.25%
|0.0
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