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盤後速報 - LINEPAY(7722)下週(7月23日)除權0.5元，預估參考價298.57元

鉅亨網新聞中心

LINEPAY(7722-TW)下週(7月23日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.5元。

以今日(7月16日)收盤價313.50元計算，預估參考價為298.57元，權值合計為14.93元。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

LINEPAY(7722-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為第三方支付業務。近5日股價下跌7.68%，集中市場加權指數下跌0.22%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 313.50 0.0 0.0% 0.5
2026/06/15 333.5 1.5 0.45% 0.0
2025/09/04 589.0 1.5 0.25% 0.0

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