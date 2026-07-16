盤後速報 - 良維(6290)下週(7月23日)除息6.19元，預估參考價251.31元
鉅亨網新聞中心
良維(6290-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.19元。
以今日(7月16日)收盤價257.50元計算，預估參考價為251.31元，息值合計為6.19元，股息殖利率2.4%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
良維(6290-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電源傳輸線組及轉接頭。訊號傳輸線組。其他。近5日股價下跌12.58%，櫃買市場加權指數下跌1.18%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|257.50
|6.1923
|2.4%
|0.0
|2025/07/24
|105.0
|4.9984
|4.76%
|0.0
|2024/07/24
|87.3
|2.9732
|3.41%
|0.0
|2023/07/24
|63.1
|2.11
|3.34%
|0.0
|2022/07/28
|53.6
|2.0
|3.73%
|0.0
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