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盤後速報 - 良維(6290)下週(7月23日)除息6.19元，預估參考價251.31元

鉅亨網新聞中心

良維(6290-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.19元。

以今日(7月16日)收盤價257.50元計算，預估參考價為251.31元，息值合計為6.19元，股息殖利率2.4%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

良維(6290-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電源傳輸線組及轉接頭。訊號傳輸線組。其他。近5日股價下跌12.58%，櫃買市場加權指數下跌1.18%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 257.50 6.1923 2.4% 0.0
2025/07/24 105.0 4.9984 4.76% 0.0
2024/07/24 87.3 2.9732 3.41% 0.0
2023/07/24 63.1 2.11 3.34% 0.0
2022/07/28 53.6 2.0 3.73% 0.0

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