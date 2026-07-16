盤後速報 - 生達(1720)下週(7月23日)除權息3元，預估參考價56.82元
鉅亨網新聞中心
生達(1720-TW)下週(7月23日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2元，股票股利1元，合計股利3元。
以今日(7月16日)收盤價64.50元計算，預估參考價為56.82元，權息值合計為7.68元，股息殖利率3.1%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
生達(1720-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為人用藥品。健康食品。近5日股價上漲1.1%，集中市場加權指數下跌0.22%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|64.50
|2.0
|3.1%
|1.0
|2025/08/06
|58.2
|2.8
|4.81%
|0.0
|2024/08/01
|74.4
|2.7
|3.63%
|0.0
|2023/08/03
|63.4
|2.5
|3.94%
|0.0
|2022/07/28
|46.9
|2.5
|5.33%
|0.0
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