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盤後速報 - 生達(1720)下週(7月23日)除權息3元，預估參考價56.82元

鉅亨網新聞中心

生達(1720-TW)下週(7月23日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2元，股票股利1元，合計股利3元。

以今日(7月16日)收盤價64.50元計算，預估參考價為56.82元，權息值合計為7.68元，股息殖利率3.1%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

生達(1720-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為人用藥品。健康食品。近5日股價上漲1.1%，集中市場加權指數下跌0.22%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 64.50 2.0 3.1% 1.0
2025/08/06 58.2 2.8 4.81% 0.0
2024/08/01 74.4 2.7 3.63% 0.0
2023/08/03 63.4 2.5 3.94% 0.0
2022/07/28 46.9 2.5 5.33% 0.0

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