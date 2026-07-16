盤後速報 - 味全(1201)下週(7月23日)除息0.21元，預估參考價12.49元
鉅亨網新聞中心
味全(1201-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.21元。
以今日(7月16日)收盤價12.70元計算，預估參考價為12.49元，息值合計為0.21元，股息殖利率1.65%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
味全(1201-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為食品製造及販賣。近5日股價上漲0.4%，集中市場加權指數下跌0.22%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|12.70
|0.21
|1.65%
|0.0
|2025/07/23
|16.0
|0.5
|3.13%
|0.0
|2024/07/24
|18.5
|0.266
|1.44%
|0.0
|2023/07/18
|19.8
|0.238
|1.2%
|0.0
|2022/07/26
|20.6
|0.501
|2.43%
|0.0
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