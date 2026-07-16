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盤後速報 - 味全(1201)下週(7月23日)除息0.21元，預估參考價12.49元

鉅亨網新聞中心

味全(1201-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.21元。

以今日(7月16日)收盤價12.70元計算，預估參考價為12.49元，息值合計為0.21元，股息殖利率1.65%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

味全(1201-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為食品製造及販賣。近5日股價上漲0.4%，集中市場加權指數下跌0.22%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 12.70 0.21 1.65% 0.0
2025/07/23 16.0 0.5 3.13% 0.0
2024/07/24 18.5 0.266 1.44% 0.0
2023/07/18 19.8 0.238 1.2% 0.0
2022/07/26 20.6 0.501 2.43% 0.0

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