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盤中速報 - 合晶(6182)大跌7.24%，報166.5元

鉅亨網新聞中心

合晶(6182-TW)16日12:57股價下跌13元，報166.5元，跌幅7.24%，成交92,758張。

合晶(6182-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體及其材料之研發、設計、製造、進出口及代理銷售等。

近5日股價上漲12.19%，櫃買市場加權指數下跌1.18%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2,321 張
  • 外資買賣超：-7,735 張
  • 投信買賣超：+4,812 張
  • 自營商買賣超：+602 張
  • 融資增減：+13,358 張
  • 融券增減：+979 張

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