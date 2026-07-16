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盤中速報 - 晶心科(6533)大漲7.05%，報243元

鉅亨網新聞中心

晶心科(6533-TW)16日09:24股價上漲16元，報243.0元，漲幅7.05%，成交841張。

晶心科(6533-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為晶心嵌入式微處理器核心智財及其相關硬體、軟體發展平台與工具鏈。

近5日股價上漲17.92%，集中市場加權指數下跌0.22%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-35 張
  • 外資買賣超：-56 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+21 張
  • 融資增減：+147 張
  • 融券增減：+13 張

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