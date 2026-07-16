盤中速報 - 電機機械類股表現疲軟，跌幅2.08%，總成交額12.65億
鉅亨網新聞中心
台股今日電機機械類股表現疲軟，16日09:19相關指數下跌2.08%，總成交額12.65億元，大盤占比1.35%。
該產業上漲家數16、下跌家數31、平盤家數1。領跌個股新代(7750-TW)16日09:18股價下跌100元，報1890.0元，跌幅5.03%。
電機機械近5日下跌1.68%，集中市場加權指數下跌0.22%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電機機械
|集中市場加權指數
|近一週
|-1.68%
|-0.22%
|近一月
|-2.81%
|+0.52%
|近三月
|+6.18%
|+24.26%
|近六月
|+16.09%
|+48.1%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 穎崴(6515)大跌7.03%，報6745元
- 盤中速報 - 川湖(2059)急拉3.36%報8700.0元，成交182張
- 盤中速報 - 信驊(5274)急拉3.19%報14095.0元，成交67張
- 盤中速報 - 柏承(6141)股價拉至漲停，漲停價43.75元，成交2,154張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇