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盤中速報 - 電機機械類股表現疲軟，跌幅2.08%，總成交額12.65億

鉅亨網新聞中心

台股今日電機機械類股表現疲軟，16日09:19相關指數下跌2.08%，總成交額12.65億元，大盤占比1.35%。

該產業上漲家數16、下跌家數31、平盤家數1。領跌個股新代(7750-TW)16日09:18股價下跌100元，報1890.0元，跌幅5.03%。

電機機械近5日下跌1.68%，集中市場加權指數下跌0.22%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 電機機械 集中市場加權指數
近一週 -1.68% -0.22%
近一月 -2.81% +0.52%
近三月 +6.18% +24.26%
近六月 +16.09% +48.1%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數45118.17-1.13%
新代1940-2.51%

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