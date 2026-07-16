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盤中速報 - 電子通路類指數類股表現疲軟，跌幅2.3%，總成交額1.11億

鉅亨網新聞中心

台股今日電子通路業類股表現疲軟，16日09:19相關指數下跌2.3%，總成交額1.11億元，大盤占比0.54%。

該產業上漲家數4、下跌家數6、平盤家數2。領跌個股擎亞(8096-TW)16日09:00股價下跌6元，報140.0元，跌幅4.11%。

電子通路類指數近5日下跌5.76%，櫃買市場加權指數下跌1.18%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 電子通路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -5.76% -1.18%
近一月 -2.84% -3.02%
近三月 +24.37% +15.71%
近六月 +34.65% +43.02%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數45071.78-1.23%
擎亞144-1.37%

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