盤中速報 - 電子通路類指數類股表現疲軟，跌幅2.3%，總成交額1.11億
鉅亨網新聞中心
台股今日電子通路業類股表現疲軟，16日09:19相關指數下跌2.3%，總成交額1.11億元，大盤占比0.54%。
該產業上漲家數4、下跌家數6、平盤家數2。領跌個股擎亞(8096-TW)16日09:00股價下跌6元，報140.0元，跌幅4.11%。
電子通路類指數近5日下跌5.76%，櫃買市場加權指數下跌1.18%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-5.76%
|-1.18%
|近一月
|-2.84%
|-3.02%
|近三月
|+24.37%
|+15.71%
|近六月
|+34.65%
|+43.02%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 柏承(6141)急拉3.11%報41.6元，成交1,214張
- 盤中速報 - 華容(5328)大漲8.31%，報71.7元
- 盤中速報 - 南茂(8150)股價拉至漲停，漲停價125.0元，成交87,349張
- 盤中速報 - 亞電(4939)大漲7.24%，報65.2元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇