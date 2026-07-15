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盤中速報 - 費城半導體大跌3%，報12282.01點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間15日10:37，費城半導體下跌379.92點（或3%），暫報12282.01點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+2.94%
  • 近 1 月：-5.31%
  • 近 3 月：+37.27%
  • 近 6 月：+64.41%
  • 今年以來：+78.76%

焦點個股


費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領跌。美光科技(MU-US)下跌7.56%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌6.87%；英特爾(INTC-US)下跌5.45%；泰瑞達(TER-US)下跌5.28%；安可(AMKR-US)下跌4.81%。

部分成分股表現相對穩健，凌雲邏輯(CRUS-US)上漲0.9%；博通(AVGO-US)上漲0.27%。


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費城半導體12036.04-4.94%
美光科技876.25-10.9%
邁威爾科技201.8216-9.27%
英特爾99.56-7.61%
泰瑞達326.0146-7.70%
安可64.45-8.19%
凌雲邏輯137.0801-0.20%
博通387.47-0.42%

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