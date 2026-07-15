盤後速報 - 駐龍(4572)次交易(16)日除息5元，參考價148.0元
鉅亨網新聞中心
駐龍(4572-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。
首日參考價為148.0元，相較今日收盤價153.00元，息值合計為5.0元，股息殖利率3.27%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|153.00
|4.99767
|3.27%
|0.0
|2025/07/28
|168.0
|4.74359
|2.82%
|0.25641
|2024/07/25
|161.0
|5.0
|3.11%
|0.0
|2023/08/24
|197.0
|2.10615
|1.07%
|0.8938550000000001
|2022/07/14
|139.0
|5.0
|3.6%
|0.0
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