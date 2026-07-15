盤後速報 - 主動富邦複合收益(00983D)次交易(16)日除息0.06元，參考價10.09元
鉅亨網新聞中心
主動富邦複合收益(00983D-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.06元。
首日參考價為10.09元，相較今日收盤價10.15元，息值合計為0.06元，股息殖利率0.59%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|10.15
|0.06
|0.59%
|0.0
|2026/06/16
|10.16
|0.06
|0.59%
|0.0
|2026/05/19
|10.08
|0.06
|0.6%
|0.0
|2026/04/20
|10.22
|0.06
|0.59%
|0.0
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