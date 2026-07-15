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盤後速報 - 主動富邦複合收益(00983D)次交易(16)日除息0.06元，參考價10.09元

鉅亨網新聞中心

主動富邦複合收益(00983D-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.06元。

首日參考價為10.09元，相較今日收盤價10.15元，息值合計為0.06元，股息殖利率0.59%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 10.15 0.06 0.59% 0.0
2026/06/16 10.16 0.06 0.59% 0.0
2026/05/19 10.08 0.06 0.6% 0.0
2026/04/20 10.22 0.06 0.59% 0.0


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主動富邦複合收益10.15+0.00%

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