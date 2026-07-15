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高技(5439-TW)下週(7月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.2元。
以今日(7月15日)收盤價296.00元計算，預估參考價為288.8元，息值合計為7.2元，股息殖利率2.43%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月15日)收盤價做計算，僅提供參考）
高技(5439-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子產品之製造及買賣(印刷電路板、個人電腦、電腦週邊設備)。前項有關產品之進出口貿易。代理前項有關國內外廠商產品投標報價及經銷業務。近5日股價下跌11.48%，櫃買市場加權指數下跌2.88%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/22
|296.00
|7.1999
|2.43%
|0.0
|2025/07/25
|248.5
|2.2
|0.89%
|0.0
|2024/07/26
|100.5
|4.1
|4.08%
|0.0
|2023/07/21
|111.5
|3.3
|2.96%
|0.0
|2022/07/19
|43.15
|3.6
|8.34%
|0.0
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