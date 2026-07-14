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盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌6.12%，報90.28美元

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Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間14日21:30股價下跌5.88美元，報90.28美元，跌幅6.12%，成交量319,187（股），盤中最高價90.35美元、最低價88.71美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+12.47%
  • 近 1 月：+8.63%
  • 近 3 月：+56.87%
  • 近 6 月：-30.26%
  • 今年以來：-40.69%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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Atlassian Corporation - Class A91.64-4.70%

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