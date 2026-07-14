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盤中速報 - 大綜(3147)大跌9.36%，報218元

鉅亨網新聞中心

大綜(3147-TW)14日12:00股價下跌22.5元，報218.0元，跌幅9.36%，成交330張。

大綜(3147-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為伺服器相關 (含 AI 伺服器)。數據中心及 AI 基礎建設。軟體服務、資安及顧問。

近5日股價下跌1.43%，櫃買市場加權指數下跌4.52%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+209 張
  • 外資買賣超：+106 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+103 張
  • 融資增減：-316 張
  • 融券增減：-134 張

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