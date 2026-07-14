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盤中速報 - 矽統(2363)大跌7.18%，報60.8元

鉅亨網新聞中心

矽統(2363-TW)14日10:36股價下跌4.7元，報60.8元，跌幅7.18%，成交6,729張。

矽統(2363-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究開發、生產、製造、銷售各種特殊應用積體電路。及其組件、系統產品，積體電路設計、高腳數精密封裝及測試服務。兼營與本公司業務相關之貿易業務。

近5日股價下跌4.1%，集中市場加權指數下跌2.53%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-8,511 張
  • 外資買賣超：-7,486 張
  • 投信買賣超：+30 張
  • 自營商買賣超：-1,055 張
  • 融資增減：-1,029 張
  • 融券增減：+5 張

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