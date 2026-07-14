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盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現疲軟，跌幅2.59%，總成交額4.65億

鉅亨網新聞中心

台股今日文化創意業類股表現疲軟，14日10:06相關指數下跌2.59%，總成交額4.65億元，大盤占比0.35%。

該產業上漲家數2、下跌家數19、平盤家數0。領跌個股華義(3086-TW)14日10:03股價下跌2.05元，報29.05元，跌幅6.59%。

文化創意產業指數近5日下跌7.04%，櫃買市場加權指數下跌4.52%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 文化創意產業指數 櫃買市場加權指數
近一週 -7.04% -4.52%
近一月 -3.74% +0.04%
近三月 -4.38% +19.21%
近六月 -2.93% +47.15%

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集中市場加權指數43933.87-3.19%
華義28.9-7.07%

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