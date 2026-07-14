盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現疲軟，跌幅2.59%，總成交額4.65億
鉅亨網新聞中心
台股今日文化創意業類股表現疲軟，14日10:06相關指數下跌2.59%，總成交額4.65億元，大盤占比0.35%。
該產業上漲家數2、下跌家數19、平盤家數0。領跌個股華義(3086-TW)14日10:03股價下跌2.05元，報29.05元，跌幅6.59%。
文化創意產業指數近5日下跌7.04%，櫃買市場加權指數下跌4.52%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|文化創意產業指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-7.04%
|-4.52%
|近一月
|-3.74%
|+0.04%
|近三月
|-4.38%
|+19.21%
|近六月
|-2.93%
|+47.15%
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