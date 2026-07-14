盤中速報 - 千附精密(6829)急拉4.18%報236.0元，成交214張
鉅亨網新聞中心
千附精密(6829-TW)近5分K漲速4.18%，14日09:05報236.0元，成交214張，今日漲幅為1.07％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
千附精密(6829-TW)近5日股價上漲4.24% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 下跌 3.33%。櫃買市場加權指數 下跌 4.52%， 股價漲幅表現優於大盤 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+96 張
- 外資買賣超：+86 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+10 張
- 融資增減：-166 張
- 融券增減：+6 張
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