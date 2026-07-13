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盤後速報 - 高雄銀甲特(2836A)次交易(14)日除息0.78元，參考價24.08元

鉅亨網新聞中心

高雄銀甲特(2836A-TW)次交易(14)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.78元。

首日參考價為24.08元，相較今日收盤價24.85元，息值合計為0.78元，股息殖利率3.12%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/14 24.85 0.775 3.12% 0.0
2025/07/09 22.75 0.775 3.41% 0.0
2024/07/09 21.6 0.775 3.59% 0.0
2023/07/20 21.95 0.775 3.53% 0.0
2022/06/22 23.9 0.75164 3.14% 0.0


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