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青雲(5386-TW)下週(7月20日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.5元，股票股利5元，合計股利6.5元。
以今日(7月13日)收盤價351.00元計算，預估參考價為233.0元，權息值合計為118.0元，股息殖利率0.43%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
青雲(5386-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。資訊設備及其他週邊設備加工製造及買賣。高階伺服器記憶體模組。近5日股價下跌11.65%，櫃買市場加權指數下跌4.58%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/20
|351.00
|1.5
|0.43%
|5.0
|2025/07/21
|77.2
|0.5905
|0.76%
|1.3779
|2024/08/22
|84.1
|0.4
|0.48%
|0.9
|2023/07/20
|63.7
|0.3
|0.47%
|0.7
|2022/07/13
|32.15
|0.4
|1.24%
|0.8