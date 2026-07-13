外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.48%，報95.78元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間13日14:09，美元/印度盧比上漲0.46點漲幅達0.48%，暫報95.78點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.23%
- 近 1 週：+0.12%
- 近 3 月：+2.42%
- 近 6 月：+5.78%
- 今年以來：+5.96%
美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對
美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性-0.22，本日上漲0.18%
- 美元/土耳其里拉相關性-0.17，本日上漲0.07%
- 美元/墨西哥披索相關性-0.07，本日上漲0.35%
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