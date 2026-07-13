盤中速報 - 天二科技(6834)急跌-5.67%報134.0元，成交4,488張
鉅亨網新聞中心
天二科技(6834-TW)近5分K跌速5.67%，13日09:27報134.0元，成交4,488張，今日漲幅為3.08％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
天二科技(6834-TW)近5日股價下跌1.52% ，所屬產業為電子零組件業，相關零組件業 下跌 9.1%。集中市場加權指數 下跌 3.05%， 股價漲幅表現優於大盤 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+995 張
- 外資買賣超：+917 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+78 張
- 融資增減：-323 張
- 融券增減：-13 張
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