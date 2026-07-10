鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大貝爾(BCE-US)EPS預估下修至1.81元，預估目標價為25.82元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對加拿大貝爾(BCE-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.87元下修至1.81元，其中最高估值2.02元，最低估值1.77元，預估目標價為25.82元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.02(2.02)
|2.07
|2.42
|最低值
|1.77(1.77)
|1.79
|1.96
|平均值
|1.84(1.86)
|1.92
|2.11
|中位數
|1.81(1.87)
|1.91
|2.02
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|183.88億
|190.45億
|191.90億
|最低值
|174.75億
|176.44億
|179.57億
|平均值
|178.64億
|181.92億
|186.85億
|中位數
|176.83億
|180.56億
|188.23億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.38
|2.29
|1.69
|0.13
|4.86
|營業收入
|187.03億
|185.69億
|182.81億
|178.17億
|175.11億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大貝爾(BCE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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