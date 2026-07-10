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鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大貝爾(BCE-US)EPS預估下修至1.81元，預估目標價為25.82元

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對加拿大貝爾(BCE-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.87元下修至1.81元，其中最高估值2.02元，最低估值1.77元，預估目標價為25.82元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2.02(2.02)2.072.42
最低值1.77(1.77)1.791.96
平均值1.84(1.86)1.922.11
中位數1.81(1.87)1.912.02

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值183.88億190.45億191.90億
最低值174.75億176.44億179.57億
平均值178.64億181.92億186.85億
中位數176.83億180.56億188.23億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.382.291.690.134.86
營業收入187.03億185.69億182.81億178.17億175.11億

詳細資訊請看美股內頁：
加拿大貝爾(BCE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBCE

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