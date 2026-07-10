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鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過17.72億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

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指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,860.55美元，24小時漲跌幅+2.87%；以太幣(ETH)現報價格1,768.64美元，24小時漲跌幅+1.77%。

亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達17.72億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達10.98億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.22億美元。

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；NFPrompt Token(NFP)24小時漲幅60.7%。

24小時跌幅：DEXE(DEXE)24小時跌幅19.5%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；Arbitrum(ARB)24小時跌幅15.1%。


近一週漲幅：Bonk(BONK)近一週漲幅16.5%；ARPA(ARPA)近一週漲幅15.4%；DODO(DODO)近一週漲幅14.9%。

近一週跌幅：DEXE(DEXE)近一週跌幅24.1%；yearn.finance(YFI)近一週跌幅18.6%；Lido DAO(LDO)近一週跌幅16.9%。

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