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盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.1%，報81.11美元

鉅亨網新聞中心

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間09日21:31股價下跌4.36美元，報81.11美元，跌幅5.1%，成交量94,081（股），盤中最高價82.46美元、最低價81.11美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+2.77%
  • 近 1 月：-12.69%
  • 近 3 月：+34.34%
  • 近 6 月：-42.8%
  • 今年以來：-47.29%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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