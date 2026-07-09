盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.1%，報81.11美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間09日21:31股價下跌4.36美元，報81.11美元，跌幅5.1%，成交量94,081（股），盤中最高價82.46美元、最低價81.11美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.77%
- 近 1 月：-12.69%
- 近 3 月：+34.34%
- 近 6 月：-42.8%
- 今年以來：-47.29%
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