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盤中速報 - 費城半導體大漲4.37%，報13124.98點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間09日09:30，費城半導體上漲550.02點（或4.37%），暫報13124.98點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-5.83%
  • 近 1 月：-2.57%
  • 近 3 月：+47.75%
  • 近 6 月：+69.11%
  • 今年以來：+77.53%

焦點個股


費城半導體成分股以應用材料(AMAT-US)領漲。應用材料(AMAT-US)上漲8.96%；科林研發(LRCX-US)上漲8.54%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲7.69%；泰瑞達(TER-US)上漲7.63%；科磊(KLAC-US)上漲7.52%。

部分成分股表現相對疲軟，輝達(NVDA-US)下跌0.44%。


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費城半導體12932.682.85%
應用材料610.72+7.05%
科林研發353.875+6.22%
Onto Innovation Inc.318.945+9.43%
泰瑞達366.29+4.19%
科磊236.3+6.84%
輝達199.04-2.49%

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