盤中速報 - 費城半導體大漲4.37%，報13124.98點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間09日09:30，費城半導體上漲550.02點（或4.37%），暫報13124.98點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.83%
- 近 1 月：-2.57%
- 近 3 月：+47.75%
- 近 6 月：+69.11%
- 今年以來：+77.53%
焦點個股
費城半導體成分股以應用材料(AMAT-US)領漲。應用材料(AMAT-US)上漲8.96%；科林研發(LRCX-US)上漲8.54%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲7.69%；泰瑞達(TER-US)上漲7.63%；科磊(KLAC-US)上漲7.52%。
部分成分股表現相對疲軟，輝達(NVDA-US)下跌0.44%。
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