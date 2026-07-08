盤後速報 - 鎰勝(6115)次交易(9)日除息2.8元，參考價45.4元
鉅亨網新聞中心
鎰勝(6115-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.8元。
首日參考價為45.4元，相較今日收盤價48.20元，息值合計為2.8元，股息殖利率5.81%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/09
|48.20
|2.8
|5.81%
|0.0
|2025/07/04
|53.0
|3.2
|6.04%
|0.0
|2024/07/05
|59.4
|3.0
|5.05%
|0.0
|2023/07/07
|47.0
|3.2
|6.81%
|0.0
|2022/07/07
|42.45
|2.8
|6.6%
|0.0
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