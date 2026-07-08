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盤後速報 - 鎰勝(6115)次交易(9)日除息2.8元，參考價45.4元

鉅亨網新聞中心

鎰勝(6115-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.8元。

首日參考價為45.4元，相較今日收盤價48.20元，息值合計為2.8元，股息殖利率5.81%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/09 48.20 2.8 5.81% 0.0
2025/07/04 53.0 3.2 6.04% 0.0
2024/07/05 59.4 3.0 5.05% 0.0
2023/07/07 47.0 3.2 6.81% 0.0
2022/07/07 42.45 2.8 6.6% 0.0


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