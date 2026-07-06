盤中速報 - Bella Protocol大漲20.51%，報0.136美元
鉅亨網新聞中心
Bella Protocol(BEL)在過去 24 小時內漲幅超過20.51%，最新價格0.136美元，總成交量達0.13億美元，總市值0.11億美元，目前市值排名第 181 名。
近 1 日最高價：0.149美元，近 1 日最低價：0.103美元，流通供給量：80,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.95%
- 近 1 月：+27.10%
- 近 3 月：-2.06%
- 近 6 月：-28.89%
- 今年以來：-22.00%
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