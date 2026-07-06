盤後速報 - 久舜(5547)次交易(7)日除權息1.94元，參考價20.0元
鉅亨網新聞中心
久舜(5547-TW)次交易(7)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.68元，股票股利1.26元，合計股利1.94元。
首日參考價為20.0元，相較今日收盤價23.20元，權息值合計為3.2元，股息殖利率2.93%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/07
|23.20
|0.68
|2.93%
|1.2613
|2025/07/18
|24.9
|0.0
|0.0%
|1.1
|2025/04/01
|27.1
|0.8
|2.95%
|0.0
|2024/04/02
|23.0
|1.2
|5.22%
|0.0
|2023/04/12
|21.7
|1.6
|7.37%
|0.0
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