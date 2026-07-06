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盤後速報 - 久舜(5547)次交易(7)日除權息1.94元，參考價20.0元

鉅亨網新聞中心

久舜(5547-TW)次交易(7)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.68元，股票股利1.26元，合計股利1.94元。

首日參考價為20.0元，相較今日收盤價23.20元，權息值合計為3.2元，股息殖利率2.93%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/07 23.20 0.68 2.93% 1.2613
2025/07/18 24.9 0.0 0.0% 1.1
2025/04/01 27.1 0.8 2.95% 0.0
2024/04/02 23.0 1.2 5.22% 0.0
2023/04/12 21.7 1.6 7.37% 0.0


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