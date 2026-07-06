盤後速報 - 華祺(5015)次交易(7)日除息0.5元，參考價21.95元
鉅亨網新聞中心
華祺(5015-TW)次交易(7)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
首日參考價為21.95元，相較今日收盤價22.45元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.23%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/07
|22.45
|0.5
|2.23%
|0.0
|2025/07/04
|36.65
|2.3
|6.28%
|0.0
|2024/07/05
|48.5
|3.0
|6.19%
|0.0
|2023/06/29
|53.2
|5.6
|10.53%
|0.0
|2022/07/07
|40.8
|3.5
|8.58%
|0.0
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