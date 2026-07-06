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盤後速報 - 華祺(5015)次交易(7)日除息0.5元，參考價21.95元

鉅亨網新聞中心

華祺(5015-TW)次交易(7)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

首日參考價為21.95元，相較今日收盤價22.45元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.23%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/07 22.45 0.5 2.23% 0.0
2025/07/04 36.65 2.3 6.28% 0.0
2024/07/05 48.5 3.0 6.19% 0.0
2023/06/29 53.2 5.6 10.53% 0.0
2022/07/07 40.8 3.5 8.58% 0.0


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