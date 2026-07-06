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盤後速報 - 進典(6843)下週(7月13日)除息2元，預估參考價38.7元

鉅亨網新聞中心

進典(6843-TW)下週(7月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(7月6日)收盤價40.70元計算，預估參考價為38.7元，息值合計為2.0元，股息殖利率4.91%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月6日)收盤價做計算，僅提供參考）

進典(6843-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種機械五金加工買賣業務、控制閥製造加工買賣業。其他金屬製品製造業、國際貿易業。配管工程業、儀器、儀表安裝工程業。近5日股價下跌6.98%，櫃買市場加權指數上漲7.25%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/13 40.70 2.0 4.91% 0.0
2025/07/14 45.3 2.0 4.42% 0.0
2024/07/16 54.1 2.5 4.62% 0.0
2023/07/19 73.9 2.5 3.38% 0.0
2022/07/15 52.9 2.0 3.78% 0.0

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集中市場加權指數46556.39-0.48%
進典40.7-1.45%

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