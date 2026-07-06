盤後速報 - 進典(6843)下週(7月13日)除息2元，預估參考價38.7元
鉅亨網新聞中心
進典(6843-TW)下週(7月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(7月6日)收盤價40.70元計算，預估參考價為38.7元，息值合計為2.0元，股息殖利率4.91%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月6日)收盤價做計算，僅提供參考）
進典(6843-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種機械五金加工買賣業務、控制閥製造加工買賣業。其他金屬製品製造業、國際貿易業。配管工程業、儀器、儀表安裝工程業。近5日股價下跌6.98%，櫃買市場加權指數上漲7.25%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/13
|40.70
|2.0
|4.91%
|0.0
|2025/07/14
|45.3
|2.0
|4.42%
|0.0
|2024/07/16
|54.1
|2.5
|4.62%
|0.0
|2023/07/19
|73.9
|2.5
|3.38%
|0.0
|2022/07/15
|52.9
|2.0
|3.78%
|0.0
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