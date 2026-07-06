鉅亨網記者劉玟妤 台北
任天堂遊戲機 Switch 2 將於 9 月調漲售價，拉貨動能走強，帶動機殼廠鴻準 (2354-TW)6 月營收達 150.55 億元，年月雙成長，激勵鴻準今 (6) 日股價跳空大漲衝上 60 元，盤中價量齊揚，大漲逾半根停板。
鴻準今天早盤以 58.6 元開高走高，盤中最高漲至 60.3 元，大漲逾半根停板，截至 11 點，股價暫報 59.2 元，漲幅超過 6%，一舉站上 5 日線、月線、季線及半年線，成交爆量超過 1.2 萬張。
鴻準 6 月營收 150.55 億元，月增 71.9%，年增 10.7%；第二季營收 303.4 億元，季增 20.01%，年減 26.44%；累計今年前 6 月營收 556.22 億元，年減 21.9%。
鴻準遊戲機仍為核心產品，第一季遊戲機營收比重達 78%，散熱模組占 14%，機殼占 6%。鴻準補充，第一季散熱模組年增 40%、機殼年增 30%，機器人則年增 1 倍。
鴻準指出，遊戲機方面，與主要客戶合作關係穩健，持續提供遊戲機組裝服務；散熱模組上，受惠 AI 伺服器散熱需求暢旺，旗下產品包括氣冷與液冷產品，其中液冷產品成長速度最快，整體散熱模組今年展望正向。
鴻準進一步點出，機器人產品為未來發展重點，目前主力為服務型機器人，且已在美國、日本、香港等地實際應用，應用場域涵蓋智慧家庭、教育、巡檢管理及醫療等，預計未來 1 至 2 年將投入大量資源於 Physical AI 產品研發，實現 Robot as a Service 新型態服務。
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