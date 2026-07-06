鴻準今天早盤以 58.6 元開高走高，盤中最高漲至 60.3 元，大漲逾半根停板，截至 11 點，股價暫報 59.2 元，漲幅超過 6%，一舉站上 5 日線、月線、季線及半年線，成交爆量超過 1.2 萬張。

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鴻準進一步點出，機器人產品為未來發展重點，目前主力為服務型機器人，且已在美國、日本、香港等地實際應用，應用場域涵蓋智慧家庭、教育、巡檢管理及醫療等，預計未來 1 至 2 年將投入大量資源於 Physical AI 產品研發，實現 Robot as a Service 新型態服務。