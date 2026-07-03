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盤中速報 - ARPA大漲31.17%，報0.01052美元

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ARPA(ARPA)在過去 24 小時內漲幅超過31.17%，最新價格0.01052美元，總成交量達0.12億美元，總市值0.15億美元，目前市值排名第 117 名。

近 1 日最高價：0.01342美元，近 1 日最低價：0.00793美元，流通供給量：1,519,586,598。

ARPA是基於區塊鏈的第2層解決方案，用於隱私保護計算，由多方計算（ MPC）啟用。 成立於2018年4月的ARPA的目標是將數據實用程式與所有權分離並啟用數據租用。 ARPA的MPC協議為多個實體創建了協作分析數據並提取數據協同作用的方法，同時又保持了各方的數據輸入的私密性和安全性。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-0.75%
  • 近 1 月：-16.42%
  • 近 3 月：-12.39%
  • 近 6 月：-38.54%
  • 今年以來：-37.72%

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