鉅亨網新聞中心 2026-07-03 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。

24小時跌幅：TLM(TLM)24小時跌幅61.6%；ARPA(ARPA)24小時跌幅43.4%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%。

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近一週漲幅：Bella Protocol(BEL)近一週漲幅51%；Manta(MANTA)近一週漲幅25.9%；DYDX(DYDX)近一週漲幅20.4%。