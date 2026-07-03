鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格61,725.72美元，24小時漲跌幅+2.09%；以太幣(ETH)現報價格1,729.84美元，24小時漲跌幅+6.57%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達17.82億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達12.81億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.15億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。
24小時跌幅：TLM(TLM)24小時跌幅61.6%；ARPA(ARPA)24小時跌幅43.4%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%。
近一週漲幅：Bella Protocol(BEL)近一週漲幅51%；Manta(MANTA)近一週漲幅25.9%；DYDX(DYDX)近一週漲幅20.4%。
近一週跌幅：TLM(TLM)近一週跌幅83.5%；NFPrompt Token(NFP)近一週跌幅23.8%；Memecoin(MEME)近一週跌幅18.5%。
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