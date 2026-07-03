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盤後速報 - 常廣(6730)次交易(6)日除息1.5元，參考價36.7元

鉅亨網新聞中心

常廣(6730-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

首日參考價為36.7元，相較今日收盤價38.20元，息值合計為1.5元，股息殖利率3.93%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/06 38.20 1.5 3.93% 0.0
2025/07/17 44.15 1.0 2.27% 0.0
2024/07/18 39.1 1.0 2.56% 0.0
2023/07/26 40.9 1.8 4.4% 0.0
2022/07/21 35.35 1.0 2.83% 0.0


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