盤後速報 - 常廣(6730)次交易(6)日除息1.5元，參考價36.7元
鉅亨網新聞中心
常廣(6730-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
首日參考價為36.7元，相較今日收盤價38.20元，息值合計為1.5元，股息殖利率3.93%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/06
|38.20
|1.5
|3.93%
|0.0
|2025/07/17
|44.15
|1.0
|2.27%
|0.0
|2024/07/18
|39.1
|1.0
|2.56%
|0.0
|2023/07/26
|40.9
|1.8
|4.4%
|0.0
|2022/07/21
|35.35
|1.0
|2.83%
|0.0
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