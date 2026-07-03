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盤後速報 - 振宇五金(2947)次交易(6)日除權1元，參考價72.27元

鉅亨網新聞中心

振宇五金(2947-TW)次交易(6)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利1元。

首日參考價為72.27元，相較今日收盤價79.50元，權值合計為7.23元。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/06 79.50 0.0 0.0% 1.0
2026/03/26 80.0 1.1 1.38% 0.0
2025/10/31 86.5 1.0 1.16% 0.0
2025/07/04 98.1 0.0 0.0% 1.0
2025/03/27 88.3 1.1 1.25% 0.0


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