盤後速報 - 振宇五金(2947)次交易(6)日除權1元，參考價72.27元
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振宇五金(2947-TW)次交易(6)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利1元。
首日參考價為72.27元，相較今日收盤價79.50元，權值合計為7.23元。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/06
|79.50
|0.0
|0.0%
|1.0
|2026/03/26
|80.0
|1.1
|1.38%
|0.0
|2025/10/31
|86.5
|1.0
|1.16%
|0.0
|2025/07/04
|98.1
|0.0
|0.0%
|1.0
|2025/03/27
|88.3
|1.1
|1.25%
|0.0
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