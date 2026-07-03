鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：弘塑(3131-TW)EPS預估下修至67.96元，預估目標價為4133元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對弘塑(3131-TW)做出2026年EPS預估：中位數由70.04元下修至67.96元，其中最高估值76.9元，最低估值60.86元，預估目標價為4133元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值76.9(79.47)121.14173.72
最低值60.86(60.86)85.12105.57
平均值67.5(68.59)103.81153.11
中位數67.96(70.04)106.87166.57

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值10,363,49015,873,27022,521,490
最低值7,789,00010,013,00016,546,300
平均值8,733,72012,821,86018,579,590
中位數8,597,36012,833,22017,625,270

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS1,327,396845,447616,340722,106
營業收入
(單位：新台幣千元)		6,514,4954,073,4633,543,9943,723,376

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3131/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
弘塑3785-3.07%
美元/台幣31.930+0.06%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty