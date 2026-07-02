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鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估上修至340.55元，預估目標價為3000元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對群聯(8299-TW)做出2026年EPS預估：中位數由332元上修至340.55元，其中最高估值420.63元，最低估值213.52元，預估目標價為3000元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值420.63(420.63)589.42646.88
最低值213.52(199.39)127.5855.93
平均值338.1(327.24)270.05279.88
中位數340.55(332)249.87136.82

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值273,476,000376,572,000357,724,000
最低值223,838,000195,413,000154,118,990
平均值242,606,620283,403,300240,664,510
中位數237,570,000274,718,500210,150,540

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS8,739,1787,953,2063,624,4285,401,146
營業收入
(單位：新台幣千元)		72,664,09158,935,51348,221,63060,256,142

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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