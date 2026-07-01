鉅亨速報

盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.16%，報541.84美元

鉅亨網新聞中心

Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間01日21:41股價上漲26.61美元，報541.84美元，漲幅5.16%，成交量324,104（股），盤中最高價542.28美元、最低價521.93美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+10.32%
  • 近 1 月：-15.96%
  • 近 3 月：+38.47%
  • 近 6 月：-25.73%
  • 今年以來：-23.54%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5007502.910.05%
道瓊指數52458.350.27%
NASDAQ26166.39-0.18%
費城半導體13560.52-4.82%
Applovin Corp - Class A566.535+9.96%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty