盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.16%，報541.84美元
鉅亨網新聞中心
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間01日21:41股價上漲26.61美元，報541.84美元，漲幅5.16%，成交量324,104（股），盤中最高價542.28美元、最低價521.93美元。
美股指數盤中表現
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+10.32%
- 近 1 月：-15.96%
- 近 3 月：+38.47%
- 近 6 月：-25.73%
- 今年以來：-23.54%
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