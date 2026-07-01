鉅亨速報

盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.53%，報82.09美元

鉅亨網新聞中心

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間01日21:31股價上漲4.3美元，報82.09美元，漲幅5.53%，成交量138,655（股），盤中最高價82.09美元、最低價80.16美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-4.38%
  • 近 1 月：-27.71%
  • 近 3 月：+16.31%
  • 近 6 月：-52.26%
  • 今年以來：-52.02%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5007503.490.06%
道瓊指數52450.620.25%
NASDAQ26144.23-0.27%
費城半導體13576.47-4.71%
Atlassian Corporation - Class A84.12+8.14%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty